Manchester City, una cifra pazzesca per Harry Kane

L'attaccante non sta brillanto in nazionale nell'Europeo

Solo in Inghilterra ci sono club talmente ricchi che si possono permettere colpi di mercato da 100 milioni anche in questo momento di crisi a causa della pandemia che ha azzerato i ricavi da botteghino e fatto calare le sponsorizzazioni. Uno di questi è il Manchester City che è pronto a offrire 100 milioni di sterline per Harry Kane. Lo rivela il 'Daily Star' spiegando che la strategia dei Citizens prevede di presentare questa proposta al termine degli Europei e di non trascinare la trattativa per tutta l'estate -riporta sportmediaset-. Il Tottenham pero' valuta la propria stella 150 milioni di sterline, una differenza di valutazione che non agevola il desiderio del centravanti inglese di lasciare gli Spurs.