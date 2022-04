Manchester United e Rangnick flop: è il peggior allenatore di sempre del club. Il dato

Numeri davvero impietosi per il mister Red Devils

Il Manchester United colleziona una nuova sconfitta in casa dell'Everton nell'ultimo turno di Premier League. La squadra di Lampard trova tre punti salvezza fondamentali contro i Red Devils che, dal canto loro, si trovano a fare i conti con l'ennesimo risultati negativo. In modo particolare per Ralf Rangnick arriva un record davvero nero...

Il tecnico, arrivato per traghettare la squadra sino al termine della stagione, è entrato nella storia del club ma non in modo positivo. Come sottolineato da Opta, infatti, il manager tedesco ha vinto solo otto delle sue prime 17 partite di Premier League come allenatore del Manchester United. Un dato che lo porta ad essere, fino ad oggi, il peggior allenatore nella storia della società per quanto riguarda la percentuale di vittorie nella competizione.