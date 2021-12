Manchester United-Martial è addio, l’agente: “A gennaio lascerà il club”

Le parole dell'agente dell'attaccante francese

Anthony Martial non sta vivendo un buon momento al Manchester United. Per il francese solo 10 presenze e un gol in questa stagione. A uscire allo scoperto ci ha pensato l'agente del giocatore, dichiarando la volontà dell'attaccante di lasciare il club nella prossima sessione di mercato. Ecco le parole rilasciate a Sky Sport UK: