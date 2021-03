Manchester United-Milan, le formazioni ufficiali

Il Milan alle 18.55 all’Old Trafford contro il Manchester United: formazione obbligata per Pioli, alle prese con tanti indisponibili. Il forfait di Theo Hernandez offre a Dalot la chance di giocare da titolare contro la squadra da cui è in prestito al Milan. Red Devils con Greenwood terminale offensivo. In difesa Solskjaer sceglie l’ex Inter Telles. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 18.55

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Martial; Greenwood. All. Solskjaer

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao. All. Pioli