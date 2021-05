Manchester United, non solo tifosi: Adidas infastidita per calo vendite magliette

Altri problemi in casa Red Devils

Redazione ITASportPress

Altri problemi in casa Manchester United. Non solo i rapporti tesissimi con la tifoseria, adesso anche lo sponsor Adidas avrebbe qualcosa da ridire nei confronti della società. Da quanto si apprende dal Daily Mail, infatti, il feeling tra lo sponsor e la squadra inglese rischia di vacillare a causa del calo fatto registrare per quanto concerne la vendita delle maglie da gioco.

Il tabloid spiega che il brand tedesco - non coinvolto nell’addio alla società di Ed Woodward che si concretizzerà a fine anno - sarebbe rimasto infastidito dal non essere coinvolto nella questione Superlega anche se resta difficile che il brand non fosse minimamente a conoscenza del progetto, soprattutto a causa della quota dell’8,3% che mantiene nel Bayern Monaco.

Tornando alla questione delle divise da gioco, il calo delle vendite sarebbe coinciso con la mancanza di trofei per lo United. Il club, infatti, non vince da quattro anni, ovvero da quando ha conquistato l’Europa League e la League Cup nel 2017. Per i Red Devils si tratta del periodo più lungo senza successi dalla fine degli anni ’80.

I dati ufficiali del club mostrano che l'investimento di Adidas per llo United è diminuito di 1,2 milioni di sterline dal 2018. L’accordo con il brand valeva inizialmente 79 milioni di sterline ma è sceso a 78,8 milioni di sterline nel 2019 e a 77,8 milioni di sterline lo scorso anno.

La vendita delle magliette da gioco del Manchester United è diminuita di 100.000 unità dal 2019.