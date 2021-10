Manchester United, per i bookmakers Conte può prendere il posto di Solskjaer

Il tecnico ex Inter potrebbe tornare ad allenare in Inghilterra

Antonio Conte potrebbe essere il prossimo allenatore del Manchester United . Dopo aver lasciato l'Inter, e dopo aver riportato lo scudetto in casa nerazzurra, il tecnico potrebbe rimettersi in gioco in Premier League alla guida dei Red Devils.

Questo almeno, quello che si evince dalle quotazioni dei bookmakers che danno il mister italiano come favorito per prendere il posto di Ole Gunnar Solskjaer. Il Manchester United è caduto ancora in campionato, questa volta contro il Leicester. In Inghilterra, come riportato da GiveMeSport, secondo le quote di ‘SkyBet’, il nome di AntonioConte è quello "più scontato" per mettersi alla guida dei Red Devils. Un suo arrivo è dato solo 2,00. Una quota piuttosto bassa che precede i suoi colleghi in un'ipotetica corsa. Rodgers è il secondo favorito, quotato a 4, esattamente come Pochettino. Più distanti Zidane, Blanc (quotati a 10), Southgate, Mancini (quotati a 20), Simeone (40), Keane (80) e Gerrard (100).