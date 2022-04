Manchester United, Rangnick: “Arrivo Ten Hag? Non so se è fatta. E’ un bravo tecnico”

Le parole del tecnico tedesco

Il Manchester United sta vivendo una stagione difficile sotto la guida di Ralf Rangnick. Il tecnico tedesco non ha saputo cambiare il rendimento della squadra dopo il suo arrivo e il suo futuro sembra ormai lontano dall'Old Trafford. Il nome più caldo per la panchina dei Red Devils rimane quello dell'attuale tecnico dell'Ajax Erik Ten Hag. Nella conferenza stampa di oggi, Rangnick non si è però sbilanciato sul futuro dell'allenatore olandese. Queste le sue parole: