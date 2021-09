Manchester United, Ronaldo: “Grazie Cavani per la maglia numero 7”

Il numero 7 resterà sempre sulle spalle del portoghese

L'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo, che ha ricevuto la maglia numero 7, che in precedenza apparteneva a Edinson Cavani, ha ringraziato l'uruguaiano per il gesto. “Non ero sicuro di poter giocare di nuovo a 7. Vorrei dire un enorme grazie a Edi per questo gesto incredibile ", ha detto Ronaldo in un'intervista al servizio stampa del club. Il cambio di maglia è stato anche ufficializzato dai Red Devils: “Il Manchester United conferma che Cristiano Ronaldo indosserà il suo iconico numero 7 per il suo ritorno a Old Trafford” annunciano i Red Devils sul proprio sito. Ronaldo lo ha indossato in 292 partite nella sua prima esperienza a Manchester, segnando 118 gol e vincendo 9 trofei, comprese 3 Premier League e la Champions.