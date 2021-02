Manchester United, Solskjaer: “Sfida contro il Milan è di Champions League”

L’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha detto la sua sulla sfida in Europa League contro il Milan in programma a marzo: “Abbiamo la tradizione di avere sorteggi difficili – dice al sito del Manchester United – È di nuovo uno di quei match che pensi possa essere una sfida di Champions League. È positivo per noi affrontare queste partite perché questa squadra ha bisogno di sfide e noi amiamo le sfide e le accettiamo”. Sul Milan: “E’ un club con storia e tradizione a cui diamo il benvenuto, andremo a giocare in un grande stadio e non vediamo l’ora”. Nei rossoneri militano due ex dello United come Ibrahimovic e Dalot: “Zlatan? Sono rimasto così colpito da come è andata la sua carriera. Ha avuto un brutto infortunio quando era qui, ma è tornato ed è andato in MLS, poi è tornato al Milan e l’ha davvero risollevato. Stanno facendo bene in questa stagione. Sono rimasto colpito sia da lui che da Diogo. È andato lì per fare esperienza in un grande club e ha imparato molto”.