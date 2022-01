Manchester United, spunta anche Luis Enrique tra i candidati alla panchina

Lo spagnolo insieme ad altri tre big per prendere il posto di Rangnick

Ancora incertezza in casa Manchester United su quello che potrebbe essere il successore di Ralf Rangnick alla guida della squadra una volta terminato il suo compito di traghettatore. Il tecnico dovrebbe proseguire la sua avventura in Red Devils in qualità di consulente del club ma ancora non si sa chi potrebbe prenderne il posto.