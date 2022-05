Manchester United umiliato dal Brighton, Bruno Fernandes: “Non merito di indossare questa maglia”

I tifosi contestano la squadra e il portoghese non si tira indietro accettando la giusta polemica dei fan

I sostenitori Red Devils, a seguito della brutta sconfitta, non hanno fatto mancare cori durissimi alla squadra. In modo particolare uno con riferimento al rispetto per la divisa del club: "Non siete degni di questa maglia". Proprio di questo ha parlato Bruno Fernandes nel post match a Sky Sports dando ragione ai fan.

NON DEGNO - Ci ha messo la faccia il fantasista portoghese dopo la sconfitta: "Il risultato è quello che è. Ovviamente non è quello che volevamo. Ci hanno battuto in ogni modo possibile, sul campo e tatticamente. Hanno fatto meglio di noi e hanno meritato di vincere", ha detto Bruno Fernandes. "I cori dei tifosi sull'essere non degni di indossare la maglia del Manchester United? Includo me stesso in tutto questo. Quello che abbiamo fatto, che ho fatto, non mi fa sentire degno di indossare questa maglia. Non posso dire nulla ai tifosi".