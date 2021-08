Manchester United, Varane: “Ferguson mi voleva in passato. Andò pure da mia madre”

Il difensore francese arrivato in finalmente in Red Devils

A MANCHESTER - "Credo sia molto importante essere vicini ai tifosi, perché abbiamo gli stessi obiettivi. Dobbiamo lottare insieme ed è importante per me essere a mio agio coi compagni di squadra e con l'allenatore. Essere nell'ambiente giusto e col clima giusto è importante per la mia vita personale e professionale", ha detto Varane. "Ci sono state tante voci, in tanti hanno parlato di me allo United fin dal 2011, quando Sir Alex Ferguson venne a casa di mia madre. Credo però che questo trasferimento si sia davvero concretizzato quando ne ho parlato col Real Madrid e ho avvertito ci fosse una vera opportunità di giocare in Premier League, per il Manchester United".