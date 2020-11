Arriva una bella notizia per il CT della Nazionale italiana, Roberto Mancini. L’allenatore è guarito dal Covid-19, come annunciato dal tecnico stesso: “Sono guarito, oggi pomeriggio sono risultato negativo all’ultimo tampone”. Mancini ha dunque terminato il suo periodo di isolamento dopo aver saltato anche le ultime partite della Nazionale con Estonia, Polonia e Bosnia, gare vinte dagli Azzurri con Evani in panchina.