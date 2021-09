Mané, 100 gol col Liverpool e un desiderio: “Vorrei giocare sempre contro Crystal Palace”

L'attaccante ha segnato una rete importante nel successo dei Reds in campionato confermando il "feeling" col gol contro la squadra rivale

Un dettaglio non di poco conto che lo stesso centravanti classe 1992 ha voluto ribadire con tanto di battuta ai microfoni di Sky Sports: "Sono molto contento di essere arrivato a 100 gol col Liverpool. Se fosse per me giocherei sempre contro il Crystal Palace", ha detto Mané. "Continuo a sperare di poter giocare ogni volta contro di loro (ride ndr). Non deve essere piacevole per i loro tifosi. Titolo? Penso che la gente non abbia torto a dire che Manchester City, Chelsea e Manchester United lotteranno per il titolo. Noi cercheremo di essere lì e fare il nostro meglio".