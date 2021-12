Manolas: “L’Olympiacos sempre nel mio cuore. Ecco il mio ricordo più bello in Italia”

Le parole del difensore greco

"L’Olympiacos è sempre stato nel mio cuore. Ho sempre avuto contatti con il presidente. Non potevo immaginare che ci sarebbero state così tante persone ad accogliermi, ma questo mostra l’amore che i tifosi della squadra hanno per me. Mostra però anche la responsabilità che ho verso questo mondo perché la maglia dell’Olympiacos è molto pesante. Ho vinto un campionato e una Coppa con l’Olympiacos e ho fatto diverse cose. Ma non posso riposare, non ho 22 o 23 anni adesso. Ho 30 anni e ho più esperienza. Devo aiutare negli spogliatoi, per far capire ai ragazzi cosa è la maglia dell’Olympiacos".