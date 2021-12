Maradona, domenica la “Subasta del 10”: vendita all’asta dei beni del Pibe de Oro

Alcuni beni appartenenti a Maradona verranno messi all'asta

I figli di Diego Armando Maradona hanno deciso di mettere all'asta i beni del padre. L'evento avverrà in Argentina alle ore 11 locali e nella "Subasta del 10" verranno messi in vendita alcuni possedimenti del Pibe de Oro. Tra essi la casa che la leggenda del calcio regalò ai genitori, un gioiello con piscina, sei camere da letto e una particolare scala a chiocciola per muoversi da un piano all’altro, valutata 900 mila dollari, oltre a due BMW, valutate 225mila e 165mila dollari, maglie della nazionale argentina e del Napoli e molto altro, come alcuni quadri dal valore che si aggira tra i 200 e i 500 dollari.