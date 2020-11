Maradona dovrà essere operato al cervello

Non arrivano buone notizie dall’Argentina sulle condizioni di salute di Diego Armando Maradona, ricoverato da lunedì in una clinica di La Plata. Da quanto si apprende il Pibe de oro, che ha compiuto 60 anni venerdì scorso, dovrebbe essere operato al cervello per un ematoma subdurale, scoperto con una TAC. A riportarlo è ESPN Argentina. Non sarà fatto presso la clinica di La Plata ma a Olivos in una struttura specializzata. “Si pensava che venisse dimesso mercoledì o giovedì, ma dopo la Tac tutto il programma è cambiato. L’intervento non può essere ritardato ” ha affermato il medico personale di Maradona Luque.