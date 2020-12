Maradona, l’amico Ceci: “Una statua allo stadio il suo desiderio con una dedica speciale”

Oggi ai microfoni di Sky Sport ha parlato Stefano Ceci, l’uomo più vicino a Maradona negli ultimi 20 anni e suo manager di fiducia. Un racconto di affetto, condivisione e debolezze: “È stato il percorso della mia vita a fianco del mio campione. Ero un fanatico di Diego da buon napoletano, sono stato fortunato -riporta il sito gianlucadimarzio.com-. Abbiamo condiviso tanto e lui sapeva che ero un amico vero. Un’unione di amore per lui da napoletano e di amicizia tra noi. Lui era ingestibile da calciatore, ma anche nella vita privata non era facile. Ho dato e ricevuto sempre tanto da Diego, mi diceva che ero intoccabile”.

“Secondo me Diego era stanco di essere Maradona, non sopportava più questa corazza che aveva addosso da 45 anni. È morto quando è diventato Maradona, anche lui stesso lo ha detto. Intorno a lui hanno creato un business, ma a Diego non ha pensato nessuno. Si è fermato il mondo dopo la sua morte, ma lui ha avuto molto poco rispetto a quello che ha dato a livello di affetto e amore”.

Diego aveva un grande ultimo desiderio prima di andarsene: “Eravamo da soli dopo la cittadinanza onoraria che Napoli gli aveva dato il 5 luglio, mi disse che era felice perché era napoletano. Gli ho detto che gli avrei fatto una statua, e lui: “va bene, ma sotto ci devi scrivere ‘ricordatevi che anche io sono napoletano’”. Quindi la statua è un omaggio che voglio fare a Diego, senza sponsor e cose così, solo un regalo. Vedremo se mi daranno la possibilità”.