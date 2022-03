Marcelo sul suo futuro: “Il Real Madrid è il club della mia vita, ma non decido io”

Le parole del giocatore brasiliano

Marcelo è uno dei giocatori più importanti della storia del Real Madrid . Con le sue 4 Champions League, 5 Liga, 4 Mondiali per club, 5 supercoppe spagnole e 2 Copa del Rey è uno dei calciatori più vincenti. Il futuro dell'esterno brasiliano sembra però incerto. In un'intervista a El Hormiguero, il difensore ha fatto chiarezza. Queste le sue parole:

"Sono tranquillo, questo è il club della mia vita. Ho la testa sul campo e a mio figlio, a giocare insieme. Il futuro? Non lo so. Abbiamo gare importanti, sono capitano della miglior squadra del mondo: qui continuerei per tutta la vita, tutto però ha una fine ma non ci penso. Posso solo dire che non sono solo io quello che decide".