Marotta sul caso plusvalenze: “L’Inter ha agito in modo corretto. C’è collaborazione”

Le parole del dirigente nerazzurro sul caso plusvalenze

"Ieri abbiamo emesso un comunicato molto chiaro. Ribadisco: l'Inter ha sempre agito in modo corretto. C'è serenità e collaborazione. Noi primi a fine andata? Non me l'aspettavo. È un merito della società e soprattutto del nostro allenatore Simone Inzaghi, che inserendosi in un contesto di difficoltà è riuscito a dimostrarsi un leader. Il lavoro del predecessore è stato sicuramente importante: è un processo evolutivo".