Martinelli, che combini? Due gialli nella stessa azione e l’arbitro lo caccia

Il giocatore dell'Arsenal ha commesso due irregolarità nel giro di pochi istanti

Redazione ITASportPress

Serata agrodolce per l'Arsenal che sul campo del Wolverhampton trova i tre punti in Premier League ma perde Gabriel Martinelli per un'espulsione che ha dell'incredibile. L'attaccante italo-brasiliano ha rimediato due cartellini gialli nel giro di pochi secondi per due scorrettezze effettuate nella stessa azione.

I comportamenti del calciatore Gunners sono diventati immediatamente virali sul web perché decisamente inediti. In un primo momento Martinelli ha disturbato una rimessa laterale. Non contento, visto che l'azione è proseguita con un attacco dei Wolves, ha rincorso, e steso, un avversario, Chiquinho, con un fallo tattico. Due situazioni arrivate consecutivamente e che l'arbitro non ha potuto non punire.

Il direttore di gara, infatti, si è visto costretto ad assegnare l'ammonizione per il disturbo irregolare della rimessa e successivamente un altro cartellino giallo per l'intervento scorretto. Insomma, il risultato è stato un cartellino rosso pochi istanti prima del 70esimo di gioco. Per fortuna di Martinelli e di mister Arteta, l'Arsenal è riuscito a portare a casa il successo anche con l'uomo in meno.