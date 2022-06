Matthaus e il retroscena su Hoeness: “Mi chiama con lo sconosciuto per attaccarmi”

Lothar Matthaus è stato uno dei calciatori più importanti dell’intera storia del calcio tedesco. Nel 1990 è riuscito a trascinare la Germania nel vincere la Coppa del Mondo di quell'anno ed è legato soprattutto a due club: l’Inter e il Bayern Monaco. Nonostante sia una delle più importanti leggende del club bavarese, quando si tratta di commentare una partita e le cose non stanno andando bene, non risparmia critiche a quella che è stata la sua squadra tra il 1984 ed il 1988 e ancora tra il 1992 ed il 2000. Matthaus non usa occhi di riguardo per nessuno e la cosa spesso non va giù ad un’altra leggenda del Bayern: Uli Hoeness. Ai microfoni di Sky, l'ex calciatore è svelato un curioso retroscena: