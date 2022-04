Matthaus e la proposta per aiutare gli arbitri: “Ex giocatori in sala Var”

La proposta dell'ex centrocampista tedesco

Il Var ha rivoluzionato il calcio negli ultimi anni. Dalla sua introduzione ha però sempre destato polemiche per alcune decisioni arbitrali. La proposta per aiutare i direttori di gara è arrivata da un ex leggenda del calcio tedesco Lothar Matthaus. Quest'ultimo ha proposto l'inserimento di ex calciatori in sala Var, per aiutare i direttori di gara nelle decisioni da prendere con il supporto dell'assistenza video.