Matthäus sul futuro di Lewandowski: “Non mi sorprenderei se andasse al Barcellona”

Le parole dell'ex centrocampista tedesco

L'ex centrocampista della Nazionale tedesca e del Bayern Monaco Lothar Matthäus ha condiviso la sua opinione sulla possibile partenza di Robert Lewandowski in direzione Barcellona . L'attaccante polacco deve ancora rinnovare il contratto con i bavaresi e il club catalano vorrebbe regalare a Xavi un fuoriclasse su cui puntare per la prossima stagione. Queste le parole di Matthäus a Sky Deutschland:

"Non sarei troppo sorpreso se Robert si trasferisse in Catalogna. Se il Barcellona gli offre un contratto triennale, come vuole, e i club si accordano su una cifra che soddisfi il Bayern Monaco, allora capirò tutte le parti. Il Barcellona potrebbe non essere migliore dei bavaresi, ma giocare davanti a 100.000 persone e combattere altre grandi squadre è un obiettivo comprensibile. Ma se le parti non sono d'accordo, sono assolutamente sicuro che Robert segnerà più di 30 gol per il Bayern la prossima stagione".