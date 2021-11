Mbappé, poker e Francia al Mondiale: “Vogliamo difendere il titolo”

L'attaccante autore di ben 4 reti per i suoi

Ha segnato in ogni modo possibile e ha realizzato, a fine gara, un poker da sogno. Parliamo di Kylian Mbappé , attaccante della Francia , che con le sue 4 reti ha trascinato i Galletti nell'8-0 finale contro il Kazakistan. Una partita a senso unico che ha visto la formazione del CT Didier Deschamps qualificarsi ufficialmente al Mondiale in Qatar del 2022.

Il fuoriclasse francese, dopo essersi messo sotto braccio il pallone del poker, ha parlato a French Tv a proposito della prestazione personale e di squadra commentando anche la qualificazione alla rassegna iridata dell'anno prossimo: "La cosa più importante era qualificarci. Volevamo darci la possibilità di difendere il nostro titolo. Anche per chi ci ha giocato e vinto, è un sogno inimmaginabile giocare un Mondiale", ha detto Mbappé. "In questa gara vinta per 8-0 penso che i tifosi si siano divertiti, quindi abbiamo rispettato il gioco e gli avversari. Volevamo andare avanti fino alla fine".