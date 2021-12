Messi: “Al PSG vogliamo vincere la Champions. Mondiali? L’Argentina se la giocherà”

Le parole del fuoriclasse argentino

"L’obiettivo di quest’anno per il Paris Saint-Germain è cercare di raggiungere tutto ciò per cui giochiamo e ovviamente l’obiettivo è la Champions League, che stiamo cercando di raggiungere. Penso che sia l’obiettivo per tutti, in una competizione speciale dove tutte le grandi squadre vogliono vincere, e cercheremo di raggiungerlo anche noi. Mondiali? Non siamo i favoriti, ma penso che siamo in una buona posizione dopo aver vinto la Copa America. Dobbiamo continuare a crescere, continuare ad essere più forti e arrivare nel migliore dei modi alla Coppa del Mondo in Qatar il prossimo anno per competere e cercare di lottare per il sogno".