Messi e l’Italia si legano: avrà la cittadinanza onoraria di San Severino Marche

Il fuoriclasse riceverà lo speciale riconoscimento

C'è una sorta di legame tra Lionel Messi e l'Italia. La nonna materna del fuoriclasse argentino aveva infatti origini provenienti da San Severino Marche , un comune di 10.000 abitanti circa nella provincia di Macerata. Il sette volte Pallone d'Oro riceverà infatti la cittadinanza onoraria, come confermato da Paolo Paoloni , Assessore allo Sport del paese, al Resto del Carlino: "Daremo la cittadinanza onoraria a Lionel Messi perché le sue origini derivano dal nostro territorio".

Il legame tra la Pulche e il comune del maceratese è dovuto alle origini della nonna materna, la signora Coccettini, cresciuta proprio a San Severino Marche e poi emigrata prima in Brasile e poi in Argentina. Merito della scoperta, frutto di anni di ricerca, va allo studioso dell'emigrazioni marchigiane in Argentina nel corso della storia, il giornalista e sociologo Fiorenzo Santini, e a Gabriele Cipolletta, allenatore e appassionato di calcio che ha contribuito e aiutato negli studi.