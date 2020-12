Messi: “Guardiola e Luis Enrique sono stati i migliori allenatori”

Leo Messi nella sua lunga carriera con il Barcellona ha vinto tutto: 10 campionati, 4 Champions League, tre Mondiali per club, tre Supercoppe europee, oltre a vari titoli nazionali. Ha avuto tanti allenatori ma la Pulce ne ha scelto due: Guardiola e Luis Enrique. Sono loro i numeri uno in panchina per l’argentino: “Guardiola e Luis Enrique sono stati i migliori. Pep ha qualcosa di speciale – ha detto l’argentino nell’intervista all’emittente televisiva spagnola laSexta -..non lo so, ti fa vedere le cose in un’altra maniera. E poi come preparava le partite, difensivamente e per il gioco d’attacco, ti diceva esattamente come sarebbe stata la partita, e come bisognava attaccare per vincere -riporta l’Ansa-. Ho avuto la sfortuna (lo dice in senso ironico n.d.r.) – continua Messi – di aver avuto Guardiola e Luis Enrique, i migliori. E averli avuti uno dopo l’altro, e così rapidamente, mi ha fatto crescere moltissimo calcisticamente e dal punto di vista tattico, visto ciò che mi hanno insegnato”.