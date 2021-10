Messi, il record negativo: è il peggiore per tiri senza trovare gol in Ligue 1

Il Paris Saint-Germain vince in campionato e lo fa senza Lionel Messi. L’argentino, in campo dal primo minuto, è stato costretto al cambio all’intervallo per un problema fisico che ne aveva già messo in dubbio la presenza. Nonostante...

Redazione ITASportPress

Il Paris Saint-Germain vince in campionato e lo fa senza Lionel Messi. L'argentino, in campo dal primo minuto, è stato costretto al cambio all'intervallo per un problema fisico che ne aveva già messo in dubbio la presenza.

Nonostante il k.o. del sei volte Pallone d'Oro, gli uomini di Pochettino hanno avuto la meglio contro il Lille grazie ai gol di Marquinhos e di Di Maria. Eppure, a balzare alla vista, resta sempre il numero 30 argentino. Infatti, come riportato da Opta, Messi ha fatto registrare un record negativo davvero inatteso considerando tutta la sua esperienza nel campionato francese.

La Pulce è l'attaccante che ha tirato di più verso la porta senza trovare la via del gol. Per lui ben 15 tiri verso lo specchio, di cui solo 4 in porta, ma soprattutto nessun gol.

Infatti, le uniche reti di Messi sono arrivate in Champions League. Nella partita contro il Manchester City e in quella successiva contro il Lipsia dove ha realizzato una doppietta.