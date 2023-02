Mondiali, Messi e il retroscena sul rigore decisivo: “Ecco cosa ho detto a Montiel”

Le parole di Lionel Messi

"Non ricordo bene quel momento", ha ammesso l'attaccante del Paris Saint-Germain a Radio Urbana Play riferendosi al rigore decisivo calciato da Gonzalo Montiel. Poi ha aggiunto: "Volevo solo che segnasse e ponesse fine alla nostra sofferenza". Infine ha rivelato il retroscena: "Ho detto a Montiel «Vai, chiudila, non tiriamolo fuori». Mi sono rivolto a mia nonna o a Diego (Maradona, ndr)? Onestamente, no. Ho chiesto a Dio che finisse".