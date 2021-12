Messi nei guai: il suo hotel a Barcellona a rischio demolizione

Il giocatore argentino dovrà risolvere una questione extra campo

Dopo la vittoria del Pallone d'Oro, Leo Messi deve fare i conti con una questione extra campo. Secondo i quotidiani The Times e Bild, è emerso infatti che un albergo di lusso acquistato dal campione argentino a sud di Barcellona potrebbe dover essere demolito per ordine di una sentenza del tribunale. Nel 2017, l'argentino aveva acquisito per 30 milioni di euro l'hotel Mim Sitges, non lontano dalla sua tenuta privata. A sua insaputa la struttura ricettiva sarebbe a rischio di demolizione perché la costruzione violerebbe i regolamenti urbanistici.