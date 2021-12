Messi: “Non mi sono mai paragonato a Maradona. Le critiche mi hanno dato fastidio”

L'attaccante argentino ha parlato del paragone con Maradona

Fresco della conquista del Pallone d'Oro, Leo Messi è tornato a parlare dell'eterno paragone con Diego Armando Maradona . L'argentino ha dichiarato di non essersi mai accostato al Pibe de Oro e ha inoltre parlato delle critiche ricevute in passato per i zero trofei con l'albiceleste. Ecco le parole rilasciate in un'intervista a France Football:

"Sinceramente non mi sono mai paragonato a Diego, assolutamente mai. Né ho mai prestato attenzione a questo paragone. Alcune critiche mi hanno infastidito in passato. Ho passato un brutto periodo in Nazionale, davvero, ma non per questi motivi. Spesso ricevo critiche fastidiose, ma dovrebbero rimanere negli spogliatoi. Lì, in privato. È l’intimità che fa la forza del gruppo. Per me essere considerato uno dei migliori è più che sufficiente, visto che mai avrei immaginato una cosa simile. Inoltre non mi interessa, non mi cambia nulla essere considerato il migliore della storia o meno".