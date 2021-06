Messi: “Pari col Cile? C’era emozione perché prima gara senza Maradona…”

Il 10 argentino dopo il pari col Cile nella sfida di qualificazione a Qatar 2022

Sanchez segna, Messi risponde dal dischetto. Argentina-Cile termina in pareggio. Un risultato che, a detta del sei volte Pallone d'Oro, può essere preso con soddisfazione. Il 10 argentino ha parlato ai canali ufficiali della Federcalcio Albiceleste come riporta Tyc Sport dopo l'1-1 nella sfida di qualificazione al Mondiale in Qatar ammettendo una certa emozione per la gara, la prima senza Diego Armando Maradona.

TENSIONE - "Non stiamo insieme da tanto, non è facile tornare a giocare per l'Argentina, ma penso che a tratti abbiamo mostrato un buon gioco e fatto una buona partita. Sono contento del risultato, anche se non siamo riusciti a vincere", ha esordito Messi. "Piano piano possiamo e dobbiamodiventare più forti. È stata una partita speciale perché era la prima senza Diego Maradona. Sappiamo cosa ha significato per lui la Nazionale. Inoltre, la partita è stata speciale a causa della situazione in cui vive il Paese e il mondo a causa della pandemia di coronavirus. Credo sia un momento molto difficile per tutti. È un peccato che la gente non possa venire in questo bellissimo stadio", ha concluso Messi.