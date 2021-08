Messina, comunicato: “Non sempre i miracoli riescono o almeno non nei tempi sperati”

Tiene banco il problema dello stadio e il rischio di non poter giocare il derby col Palermo a Messina

Comunicato dell'ACR Messina sul problema stadio che potrebbe costringere i peloritani a giocare contro il Palermo a Vibo Valentia. Non è certamente questo quello che la Città di Messina e l’A.C.R. Messina aspettavano di sentirsi dire dall’ente proprietario dello stadio F. Scoglio che in data 12/07/2021, in pompa magna e con tanto di clamore pubblicitario, annunciava che si sarebbero fatti carico dei lavori di messa a norma dello stadio chiedendo anche a codesta società di presentare richiesta di differire l’esordio casalingo. Ebbene, dopo 54 giorni, leggere di un comunicato come quello pubblicato in data 24 agosto dall’amministrazione comunale, lascia la Città di Messina e la società A.C.R. Messina alquanto sbigottiti soprattutto dopo aver appurato che la ditta appaltatrice ha come termine di consegna dei lavori il 16 settembre, quindi a campionato abbondantemente inoltrato.