Messina, è Sullo il nuovo allenatore. Il ds sarà Argurio

Il club di Serie C ha comunicato anche i componenti dello staff

L’Acr Messina da il benvenuto a Salvatore Sullo, al quale è stato affidato l’incarico di nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico e la società hanno raggiunto un accordo per due stagioni, con scadenza al 30 giugno 2023. Ad affiancare Sullo saranno l’allenatore in seconda Daniele Cinelli, il preparatore atletico Alessandro Innocenti ed il preparatore dei portieri Marco Onorati. Per tutti il vincolo con la società si estende sino al 30 giugno 2023.