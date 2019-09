Mia Khalifa si riscalda per…il Watford: “Avete ancora bisogno di me?”

Aveva iniziato la propria campagna “anti Arsenal” già da tempo, ma Mia Khalifa, ex pornostar, adesso sta facendo impazzire i social e i tifosi di diverse squadre. Dopo aver “dato una mano” al Watford in occasione della gara di campionato contro i Gunners, supportando la squadra ed esultando alle sue reti, ecco che la ragazza torna prepotentemente a prendersi la scena.

Il motivo è il pesante ko subito proprio dal Watford nel recente match contro il Manchester City. La Khalifa, sulla propria pagina Twitter, ha voluto mandare un messaggio al club per cui ora simpatizza.

SI RISCALDA – Simpatico messaggio pubblicato dalla ragazza in favore del club inglese. Intenta a riscaldari e fare stretching, Mia Khalifa ha scritto: “Dannazione Watford, avete di nuovo bisogno di me?”. Il Watford giocherà quest’oggi in coppa di lega contro lo Swansey e poi in campionato contro il Wolwerhampton. Che l’aiuto della donna posso portare a qualche risultato positivo? Staremo a vedere…