Michail Antonio miglior marcatore del West Ham ed esultanza col suo… cartonato

L'attaccante festeggia alla "Dirty Dancing"

Michail Antonio nella storia del West Ham . Il 31enne attaccante è stato autore di ben due reti che gli hanno permesso di superare, dopo averlo agguantato nella scorsa settimana, il record di gol di Paolo Di Canio come miglior marcatore del club in Premier League. Il centravanti ha preso parte al 4-1 dei suoi contro il Leicester con una doppietta e con un'esultanza davvero speciale . Il classe 1990 ha festeggiato in grande stile, correndo verso gli spalti e sollevando un cartonato che raffigurava se stesso a grandezza naturale. Poi ci ha ballato, lo ha sollevato e l'ha baciato.

SPIEGAZIONE - Al termine della gara, come riporta il Mirror, proprio Michail Antonio ha spiegato la sua gioia e il motivo che lo ha spinto a festeggiare in quel modo: "Non ho festeggiato negli ultimi tempi a causa del VAR, ma sto facendo la storia, quindi dovevo rendere speciale questo momento", ha detto l'attaccante. Ho iniziato a festeggiare, quindi devo finire di festeggiare facendolo al meglio. Qualcuno di voi ha capito che tipo di esultanza ho fatto? Save the last dance, il piccolo volo che c'è alla fine!", ha detto il centravanti del West Ham facendo però riferimento ad un altro film, ovvero Dirty Dancing con l'iconico sollevamento di Jennifer Grey da parte Patrick Swayze. "Ho pensato di poter replicare quella scena ma non potevo farmi sollevare dato che peso 94 kg. Allora ecco che ho scelto questa opzione...".