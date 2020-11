Milan, Bonera: “Abbiamo acquisito una mentalità importante. Con il Lille vogliamo vincere”

Il Milan non è privo soltanto di Ibrahimovic ma anche di Pioli e del suo vice, motivo per il quale a sedersi in panchina con il Lille sarà ancora Daniele Bonera, proprio come accaduto a Napoli.

“NON COMMETTEREMO GLI STESSI ERRORI”

“Vincere fa bene a tutti – esordisce Bonera dopo il trionfo di Napoli – . Il Lille nella gara di andata ci ha messo in difficoltà, abbiamo fatto degli errori tecnici e di posizionamento. Proveremo a non commetterli e a vincere la partita”. Non manca un pensiero su Ibrahimovic, costretto ai box per almeno 10 giorni: “L’ho visto, già lunedì dopo la risonanza era carico, ma non è una novità. Parliamo di un atleta fortissimo, di un grande uomo, è pronto a recuperare per dare il suo contributo”.

MENTALMENTE FORTI – Questo Milan ha dimostrato di avere carattere e di aver acquisito una mentalità che mancava da tempo: “L’importante è sentirsi forti all’interno del gruppo. Abbiamo una mentalità consolidata, sappiamo cosa dobbiamo fare ogni giorno in ogni allenamento e in ogni partita. Il nostro punto di partenza deve essere quello. Ciò che si dice fuori fa parte del gioco, ma l’importante è sentirsi pronti all’interno del gruppo. Abbiamo voglia di imporci ovunque”.

LILLE – Domani, a mettersi sulla strada del Milan, sarà ancora il Lille, unica squadra aver mandato al tappeto i rossoneri in questa stagione: “Hanno calciatori bravi in attacco ma sono una grande squadra. Il risultato dell’andata era troppo pesante, ma loro sono una grande squadra e c’è massimo rispetto”.