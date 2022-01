Milan, Brahim Diaz: “Con la 10 voglio fare grandi cose. Lotteremo per lo scudetto”

Le parole del centrocampista rossonero

"Col covid è stato difficile, ho passato 12 giorni a casa, ho avuto qualche sintomo ma non voglio cercare scuse. Adesso posso tornare alla mia migliore condizione per aiutare i compagni con i gol, con gli assist e soprattutto col lavoro per la squadra. La numero 10? Aumenta le responsabilità e porta grandi pressioni, ma io ho la personalità per indossarla. Ho voglia di fare grandi cosa con questa maglia e con questa squadra. Ci sono ancora tante partite, manca tanto, vogliamo vincere il derby contro l’Inter e ce la metteremo tutta per farlo. Per lo scudetto sono in corsa tante squadre, e noi siamo una di queste. Cercheremo di lottare fino alla fine del campionato".