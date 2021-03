Milan, Brahim Diaz elogia Ibrahimovic: “Tira fuori il meglio di noi. Mi piace la pressione”

Il Milan spera ancora nella rimonta in campionato ai danni dell’Inter, come dimostra il successo sulla Fiorentina. I rossoneri hanno sei punti di svantaggio: un distacco pesante, ma forse non incolmabile. Per riuscire nell’impresa servirà l’apporto di tutti.

ESPERIENZA

Anche Brahim Diaz è chiamato a dare ancora di più, anche se l’attaccante sembra non temere la pressione. Il giocatore ha parlato della sua avventura a Radio Marca: “Sta andando tutto abbastanza bene per San Siro. Il legame con Ibrahimovic è fenomenale, ti prende il massimo e tira fuori il meglio di te. Averlo nello spogliatoio è un onore. Mi piace la pressione e conosciamo già il club che è il Milan. Sono molto felice di indossare la loro maglia e farò del mio meglio”.