Milan, Calabria: “Non dobbiamo farci distrarre da cosa pensano gli altri. Abbiamo sempre meritato di vincere tranne…”

Il difensore del Milan, Davide Calabria, ha parlato a Milan TV dell’andamento dei rossoneri in questa stagione: “Non dobbiamo farci distrarre da quello che pensano gli altri di noi, pensiamo solo a noi stessi e alla classifica del 2020 che abbiamo prefissato di ottenere con il mister. I pareggi con Parma e Genoa? Non devono crearci negatività, sono tanti giorni che scendiamo in campo ogni 3 giorni e poteva starci un po’ di stanchezza. Contro la squadra di Maran è stata sicuramente la nostra partita meno brillante, ma tutte le altre volte abbiamo sempre meritato di vincere. Che società è il Milan? Un club che pensa al futuro con una grande attenzione al settore giovanile”.