Milan, Co-Ceo di Investcorp: “Affare chiuso? Non commento, ma è un dato di fatto…”

Le parole del gruppo del Bahrain

Il Milan è vicino alla vittoria dello scudetto. Ai rossoneri basterà anche un pareggio col Sassuolo , ma il club sta pensando anche alle questioni societarie. La cessione è un argomento che continua a tenere banco e il fondo Elliot starebbe valutando l'acquisizione da parte di Investcorp . Le parole di Rishi Kapoor, co-Ceo del fondo del Bahrain, a Gulf News, quotidiano degli Emirati Arabi, sono in questo senso una novità assoluta. C'è stata una volta ancora la dimostrazione che il gruppo arabo sta prendendo molto seriamente la trattativa per l'eventuale acquisto del club. Queste le parole di Kapoor:

"Il Milan è un affare fatto? In questa fase non è possibile commentare. Ma è un dato di fatto che Investcorp non ha mai avuto alcuna altra esposizione diretta alle franchigie sportive da nessuna parte. Quello che abbiamo è un investimento nella United Talent Agency negli Stati Uniti che, oltre a intrattenitori e artisti, rappresenta e lavora a stretto contatto anche con personalità sportive. Attraverso la United Talent Agency abbiamo un forte apprezzamento e comprensione di come opera l'azienda negli Stati Uniti. E lo sport è oggi una componente chiave del mercato dell'intrattenimento".