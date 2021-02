Milan, Donnarumma: “Giocheremo un grande derby. Scudetto? Obiettivo primario è la Champions”

Il derby di domenica contro la capolista Inter dirà molto sulle prospettive del Milan in chiave scudetto. I rossoneri dopo la partita di Belgrado con la Stella Rossa vogliono riscattarsi anche perchè la sconfitta sul terreno dello Spezia brucia ancora. Il portiere Gigio Donnarumma suona la carica:”Sarà una bella emozione, era da tanto che non si vedeva un derby con questa classifica”, ha affermato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport – “Siamo tutti entusiasti e consapevoli, proveremo a fare una grandissima partita per provare a portare a casa il risultato. Credo che faremo una grande partita e se chiudo gli occhi spero che Ibra decida questa gara”, le parole del portiere rossonero.

AMBIZIONI SCUDETTO – “Dopo il lockdown, dopo la gara con la Juve, abbiamo capito che potevamo svoltare e da lì è nato tutto. Con mister Pioli lavoriamo bene, stiamo bene in campo, lavoriamo tanto sulla fase difensiva che è stata uno degli aspetti principali in questo anno, adesso dobbiamo continuare a lavorare perché non abbiamo fatto ancora nulla, manca ancora tanto e speriamo di continuare a divertirci. Sicuramente, siamo più squadra. Non so se è il Milan più forte ma ora siamo più squadra, stiamo bene insieme, ci divertiamo e siamo un grande gruppo. Penso che questa sia la cosa fondamentale per puntare in alto. È un Milan che può lottare per lo scudetto, che non si deve accontentare. Il nostro obiettivo è la Champions, però i calcoli li faremo alla fine”.