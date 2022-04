Milan-Fiorentina, la Questura annulla la vendita dei biglietti per il settore ospiti

La decisione della Questura di Milano

Nelle ultime ora ha fatto discutere la decisione del Milan di mettere in vendita i biglietti per il terzo anello verde a San Siro, settore riservato agli ospiti, per i tifosi rossoneri. I tagliandi sono andati esauriti in poco tempo e i tifosi della Fiorentina non hanno potuto acquistare il biglietto.