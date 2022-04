Milan-Investcorp, trattativa sempre più nel vivo: ecco il giorno della chiusura

Le ultime sulla cessione del club rossonero

Il Milan , oltre che alla lotta scudetto, sta pensando alle questioni societarie. Il fondo del Bahrain Investcorp è interessato all'acquisizione del club e in queste ore le parti stanno lavorando per trovare un accordo. Come riferisce Sportmediaset, sono in corso l'analisi dei conti del club rossonero, mentre un altro team sta lavorando al business plan. Già venerdì potrebbe essere il giorno buono per la chiusura dell'affare.

Le cifre sono sempre quelle già note: affare da 1,1 miliardi di euro. Passo che è previsto a breve per poi procedere con la chiusura della trattativa. Le firme dovrebbero arrivare a fine campionato per non destabilizzare la squadra in corsa per lo scudetto. La nuova proprietà vuole investire nei rossoneri riportandoli tra i 10 top club europei, sia in campo che a livello di fatturato e ricavi.