Milan-Juventus, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 20:45 va in scena il big match tra Milan e Juventus. I rossoneri sono in cerca di una vittoria che permetterebbe il controsorpasso al Napoli, mentre i bianconeri vogliono proseguire il cammino verso la zona Champions. Pioli si affida a Ibrahimovic in attacco, con Messias, Brahim Diaz e Leao alle sue spalle. Allegri schiera Morata in attacco con Dybala dietro. Ecco le scelte ufficiali: