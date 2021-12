Milan, Kalulu: “Ibra è il nostro mentore. Ecco qual è il mio ruolo ideale”

Le parole del difensore rossonero

Pierre Kalulu , difensore del Milan , ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic e del suo ruolo in campo. Ecco le parole rilasciate a sofoot.com: "Ibra ha questo ruolo di mentore. Ha l’esperienza per trascinarci. Quando sono arrivato, anche se non avevo mai giocato da professionista, è stato molto accogliente, mi ha dato molti consigli e mi ha fatto domande sulla mia vita personale, le mie aspettative, cosa volevo, anche se non doveva farlo per forza. È buono. In campo, giochiamo per vincere. Un passaggio sbagliato è uno di troppo, quindi può urlare. Ma è così in ogni spogliatoio. È un ottimo compagno di squadra”.

SUL RUOLO - "Onestamente, dipende dalla squadra in cui gioco. Al Milan, finché sono in campo, per me va bene perché è un grande club. In effetti, non mi definisco per il mio ruolo. Piuttosto, sono gli allenatori che decidono la mia posizione. Alcuni mi preferiscono a destra, altri in mezzo. Finché sono in campo va bene. Per Pioli la squadra deve essere brava in fase difensiva, ma il mio ruolo in attacco dipende da quanto gioco alto in campo".