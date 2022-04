Milan, Kalulu: “Sono in un gruppo vincente. Maldini è un punto di riferimento”

Le parole del difensore rossonero

"Quando sono entrato a Milanello per la prima volta, ho capito di essere un calciatore del Milan. Maldini è una presenza importante per tutti noi, cerco sempre di imparare qualcosa dalle persone che hanno fatto la storia di questo club. Mister Pioli è molto vicino a noi, per me sarà sempre un allenatore diverso dagli altri. Anche Bennacer mi ha aiutato molto quando sono arrivato, è stato il mio punto di riferimento. Da quando sono al Milan sono migliorato soprattutto sull'aspetto mentale, sulla concentrazione e sulla voglia di vincere sempre. Giocare con la Francia è un mio obiettivo, ma ora devo dimostrare il mio valore al Milan. Nel derby di Coppa Italia i dettagli fanno la differenza, ma noi siamo pronti a tutto. Il lavoro e la voglia di vincere fanno di questa squadra un gruppo vincente".