Milan, Kessie: “Il prossimo rigore lo tiro ancora io. Gerarchie? Qui gioca chi merita”

Kessie è stato sicuramente uno dei protagonisti di giornata con i due rigori calciati contro la Fiorentina, nonostante il secondo sia stato parato da Dragowski: “Il prossimo lo tiro ancora io “- dichiara sorridente il centrocampista ai microfoni di Dazn – . A fine gara Pioli non si è fatto attendere e ha videochiamato i suoi ragazzi per complimentarsi della vittoria: “Il mister ha fatto i complimenti a tutti, ci ha detto bravi per aver vinto questa partita importantissima. Adesso è contento. Abbiamo iniziato molto forte, sapevamo che la Fiorentina fosse una buona squadra e che ci avrebbero aggrediti. Abbiamo una rosa ampia, tutti lavorano bene: chi va in campo dimostra di poter giocare. Giocare con Tonali, Bennacer o Krunic non cambia per me, io do sempre il centocinquanta percento. Sui rigori è così, o segno o sbagli: sul primo ho fatto gol, sul secondo ho sbagliato, ma il prossimo lo tiro ancora io (ride, ndr)”.