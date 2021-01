Milan, Kessie: “Oggi non ci interessava giocare bene ma solo i 3 punti”

Il centrocampista del Milan, Franck Kessie, migliore in campo nella gara contro il Bologna ha parlato a Sky Sport: “Oggi per noi era una partita importante e la vittoria ci fa comodo. Giocare in trasferta è sempre difficile, non ci interessava mostrare bel calcio ma solo i 3 punti. Paura dopo le due sconfitte? No, le stagioni sono così e oggi abbiamo rialzato subito la testa. I rigori sono più importanti per gli attaccanti per questo ho voluto farlo tirare ad Ibrahimovic il primo. Quando calcio dal dischetto guardo sempre il portiere fino alla fine. Per lo scudetto ci sono tante squadre in lotta, penso più Roma, Inter, Juventus e Atalanta”.